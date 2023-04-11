В Польше создадут логистический тыл НАТО

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что на складах НАТО в стране будут храниться тысячи единиц военной техники. Его слова передает РИА Новости.

«В Повидзе и некоторых других местах в Польше будут складироваться несколько тысяч единиц военного оборудования НАТО. Это танки, БМП, разного рода вооружение, которое позволит быстро активизировать восточный фланг НАТО», — пояснил польский премьер.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Польшу случайно раскрыл планы Киева и Варшавы после завершения конфликта.

После получения из рук польского президента Анджея Дуды ордена Белого орла Зеленский заявил, что между Украиной и Польшей «не было границ» и в будущем их не будет. Источники, близкие к Офису президента Украины, считают, что этим заявлением президент озвучил вариант развития событий по завершении конфликта.