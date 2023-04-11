"Здесь речь идет о всех военнообязанных, то есть [новые новые будут действовать] для всех граждан, которые находятся в запасе", - сказал он, отвечая на вопрос, коснутся ли нововведения только тех, кто должен быть призван на срочную службу, или всех военнообязанных.