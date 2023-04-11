Новые правила получения повесток для явки в военкомат коснутся не только срочников, но и всех военнообязанных. Об этом во вторник сообщил ТАСС председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.
"Здесь речь идет о всех военнообязанных, то есть [новые новые будут действовать] для всех граждан, которые находятся в запасе", - сказал он, отвечая на вопрос, коснутся ли нововведения только тех, кто должен быть призван на срочную службу, или всех военнообязанных.
Парламентарий уточнил, что на мобилизованных рассматриваемые нормы никак не распространятся, потому что эти люди уже призваны в Вооруженные силы (ВС) РФ и проходят службу. При этом он подчеркнул, что сейчас мобилизация не проводится. "Ее нет и не планируется", - сказал Картаполов.