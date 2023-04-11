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Марочко рассказал о проблемах с боеприпасами у ВСУ на Краснолиманском направлении

Бойцы Вооружённых сил Украины испытывают нехватку боеприпасов и проблемы с эвакуацией раненых солдат на Краснолиманском направлении.

Марочко рассказал о проблемах с боеприпасами у ВСУ
© globallookpress.com

Об этом сообщил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.

«На Краснолиманском направлении украинские боевики испытывают трудности с логистикой», — цитирует его ТАСС.

Марочко отметил, что ввиду успехов ВС России для украинских войск подвоз материально-технических средств, боеприпасов, а также эвакуация раненых стали затруднительны и опасны.

Ранее российская авиация и системы «Солнцепёк» ударили по живой силе ВСУ на Краснолиманском направлении.

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