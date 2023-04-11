Мобилизация: последние новости на сегодня 11 апреля 2023 о частичной мобилизации в России

В последние месяцы российская армия пополнилась примерно 300 тыс. мобилизованных. Самые свежие новости о них на сегодня, 11 апреля 2023, в материале «Рамблера».

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Мобилизованного из Чувашии отправили в тюрьму за избиение начальника и побег из части

Мобилизованного военнослужащего из Чувашии приговорили к 6,5 годам колонии строгого режима за драку с командиром и побег из части. Об этом пишет Telegram-канал «Радио Свобода».

Игорь Малясов признан виновным в насильственных действиях в отношении командира части в период мобилизации, а также самовольном оставлении части. После инцидента солдат сбежал к родным в село Семеновское Порецкого района на западе Чувашии, однако там его задержали и провели расследование.

В Рязанской области первые мобилизованные отгуляли двухнедельный отпуск

Мобилизованные военнослужащие из Рязанской области в числе первых прибыли на родину на время отпуска и теперь возвращаются на фронт. Об этом пишет издательство «Пресса».

Солдаты с позывными «Юджи» и «Майкл» провели дома две недели. Последний рассказал, что за это время успел встретиться с семьей, навестить друзей и родную школу. При этом Майкл поделился, что мыслями он все еще в зоне боевых действий, так как очень переживает за сослуживцев и все еще слышит взрывы снарядов и грохот техники. Он также отметил, что хотя командование снабжает их вещами первой необходимости, иногда хочется подобрать обувь и одежду «именно под себя», и во время отпуска Майклу это удалось.

Юджи в свою очередь рассказал, что стал понимать чувства своего деда.

Мобилизованные из Димитровграда вернулись домой на отпуск

Мобилизованные военнослужащие, призванные на фронт из Димитровграда и Мелекесского района, вернулись домой на время двухнедельного отпуска. Об этом пишет портал «73 Online».

Группа солдат прибыла из зоны ведения боевых действий и встретилась с родными и близкими на главной площади Димитровграда. В событии также приняли участие студенты казачьего кадетского корпуса имени генерал-майора Владимира Валентиновича.