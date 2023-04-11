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Турция спустила на воду первый в мире корабль для дронов

10 апреля на воду был спущен самый большой корабль турецких ВМС и первый в мире авианосец для дронов TCG Anadolu. Президент Турции Реджеп Эрдоган назвал флагман предметом гордости страны.

Турция спустила на воду первый в мире корабль для дронов
© Ferra.ru

Заявлено, что длина TCG Anadolu составляет 231 метр, ширина — 32 метра. Корабль рассчитан на перевозку 94 единиц различной техники, включая 13 танков, 27 БТР-амфибий, 6 БТР, 4 катера. На авианосце могут разместиться 10 вертолётов, 11 ударных беспилотников, при этом в ангаре — 30 дронов и 19 вертолётов.

По данным турецких СМИ, TCG Anadolu будет задействован и в учениях НАТО.

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