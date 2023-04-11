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15 минут назад

Спецоперация на Украине 11 апреля: последние новости на сегодня

Елена Прошина

Российская спецоперация на Украине проходит с 24 февраля. Мы собрали самые свежие новости об СВО на сегодня, 11 апреля 2023 года.

Спецоперация на Украине 11 апреля: последние новости на сегодня
Фото: ТАССТАСС

Полковник запаса предрек провал контрнаступления Вооруженных сил Украины

Вооруженные силы Украины не смогут успешно провести контрнаступление, так как у них банально не хватит на это сил. Такой прогноз дал полковник запаса Сергей Хатылев, передает URA.RU.

Он рассказал, что войскам Украины не удалось создать группировку, в три раза превышающую силы армии РФ в зоне ведения боевых действий.

Хатылев считает, что украинских солдат под Артемовском ждет «мясорубка», поэтому им нет никакого смысла идти в атаку. Решение о наступлении командование войсками Украины может принять только ради того, чтобы соответствовать ожиданиям США.

Полковник напомнил, что сами украинские военнослужащие недавно сообщили об острой нехватке снарядов — их осталось всего на трое суток.

В США заявили, что Россия выставила против ВСУ «охотников за танками»

Бронетанковые группы Вооруженных сил Украины будут ликвидированы российскими комплексами «Корнет» в ходе контрнаступления. Такой прогноз дал военный эксперт Гай МакКардл в интервью изданию Newsweek, передает «Национальная служба новостей».

Он указал, что Россия готова применить эффективное средство для уничтожения западных танков — комплексы «Корнет». Они почти ничем не отличаются от комплексов Javelin США, но при этом могут стрелять на расстояние вдвое больше.

МакКардл считает, что танки Украины от такого оружия не спасет даже динамическая защита.

Пушилин: взятие Марьинки затягивается из-за резервов ВСУ

Взятие города Марьинки к западу от Донецка затягивается, так как Вооруженные силы Украины постоянно задействуют свои резервы. Такое заявление сделал временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин, пишет ТАСС.

Он рассказал, что ситуация в городе развивается динамично. Затянувшийся процесс вытеснения сил противника объясняется тем, что войска Украины продолжают отправлять в бой свои резервы, чтобы не отдать Марьинку под контроль российской стороны и заблокировать другие направления.

Армия,Сергей Хатылев,Денис Пушилин,
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