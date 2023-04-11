В ДНР сообщили о 15 обстрелах республики украинскими силовиками

Вооруженные силы Украины (ВСУ) за прошедшие сутки выпустили 74 боеприпаса по населенным пунктам ДНР, ранив трех мирных жителей. Об этом сообщило в ночь на вторник представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

По данным представительства, зафиксировано 15 обстрелов из ствольной артиллерии калибра 122, 152 и 155 мм, а также из реактивных систем залпового огня. Под огнем оказались Верхнеторецкое, Владимировка, Донецк, Комсомольское, Озеряновка и Ясиноватая, по которым было выпущено 74 боеприпаса.

В результате обстрелов ранены три мирных жителя, повреждены восемь жилых домостроений, говорится в сводке.