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В ДНР сообщили о 15 обстрелах республики украинскими силовиками за сутки

Вооруженные силы Украины (ВСУ) за прошедшие сутки выпустили 74 боеприпаса по населенным пунктам ДНР, ранив трех мирных жителей. Об этом сообщило в ночь на вторник представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

В ДНР сообщили о 15 обстрелах республики украинскими силовиками
© ТАСС

По данным представительства, зафиксировано 15 обстрелов из ствольной артиллерии калибра 122, 152 и 155 мм, а также из реактивных систем залпового огня. Под огнем оказались Верхнеторецкое, Владимировка, Донецк, Комсомольское, Озеряновка и Ясиноватая, по которым было выпущено 74 боеприпаса.

В результате обстрелов ранены три мирных жителя, повреждены восемь жилых домостроений, говорится в сводке.

9 апреля со стороны ВСУ было зафиксировано 20 обстрелов.

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