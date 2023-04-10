Резников пригласил на Украину иностранных пилотов F-16

Глава Минобороны Украины Алексей Резников пригласил иностранных пилотов истребителей F-16 в страну для участия в конфликте. Его слова приводит «Радио Sputnik».

На брифинге с главой Минобороны Дании Резников предложил иностранным пилотам, желающим и умеющим обслуживать F-16, а также имеющим соответствующие разрешения, приезжать и работать на Украине.