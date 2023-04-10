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32 минуты назад

Резников пригласил на Украину иностранных пилотов F-16

Елена Прошина

Глава Минобороны Украины Алексей Резников пригласил иностранных пилотов истребителей F-16 в страну для участия в конфликте. Его слова приводит «Радио Sputnik».

Резников пригласил на Украину иностранных пилотов F-16
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

На брифинге с главой Минобороны Дании Резников предложил иностранным пилотам, желающим и умеющим обслуживать F-16, а также имеющим соответствующие разрешения, приезжать и работать на Украине.

«Если есть летчики, которые умеют летать на F-16 и готовы принять участие в конфликте, "Иностранный легион" готов открыть двери», — отметил он.

Ранее стало известно, что в течение месяца власти Дании передадут Украине 19 артиллерийских установок Caesar.

Армия,Алексей Резников,
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