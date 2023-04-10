Болгария отказалась бесплатно передать Украине МиГ-29

В Минобороны Болгарии прокомментировали появившиеся в интернете сведения о возможной передаче ВСУ истребителей МиГ-29. В ведомстве пояснили, что переговоры об отправке действительно ведутся. Вместе с тем, София отправит боевые самолеты при соблюдении определенных условий, пишет «Интерфакс».

В оборонном ведомстве подчеркнули, что боевые самолеты отправятся на Украину только в случае получения от западных союзников более современных машин, передача истребителей Киеву на безвозмездной основе исключается.

По данным портала, в настоящее время на вооружении болгарских ВВС состоят 16 истребителей МиГ-29. В рабочем состоянии находятся только шесть из них.

В случае отправки самолетов Киеву, республика на 1,5 года останется без воздушного флота, так как закупленные в США F-16 прибудут только в 2025 году.

Ранее сообщалось, что в России отреагировали на решение властей Словакии направить на Украину истребители МиГ-29.