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Дания передаст Украине 19 установок Caesar

Власти Дании передадут Украине 19 самоходных артиллерийских установок Caesar в течение месяца. Об этом сообщает Датское радио со ссылкой на исполняющего обязанности главы Минобороны королевства Троелс Лунд Поульсен.

Дания передаст Украине 19 САУ Caesar
© U.S. Army / Sgt. 1st Class Mikki Sprenkle

Отмечается, что соответствующее заявление он сделал во время визита 10 апреля в Одессу. Там Поульсен провел совместную пресс-конференцию с главой Минобороны Украины Алексеем Резниковым.

Напомним, что власти королевства сообщали о решении передать Киеву 19 Caesar, заказанных у Франции, еще в январе 2023 года.

Также в мае на Украину должны поставить первые танки Leopard 1 из Дании, Германии и Нидерландов.

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