Дания передаст Украине 19 САУ Caesar

Власти Дании передадут Украине 19 самоходных артиллерийских установок Caesar в течение месяца. Об этом сообщает Датское радио со ссылкой на исполняющего обязанности главы Минобороны королевства Троелс Лунд Поульсен.

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Отмечается, что соответствующее заявление он сделал во время визита 10 апреля в Одессу. Там Поульсен провел совместную пресс-конференцию с главой Минобороны Украины Алексеем Резниковым.

Напомним, что власти королевства сообщали о решении передать Киеву 19 Caesar, заказанных у Франции, еще в январе 2023 года.