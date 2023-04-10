Дания передаст Украине 19 САУ Caesar

Дания передаст Украине 19 установок Caesar
Власти Дании передадут Украине 19 самоходных артиллерийских установок Caesar в течение месяца. Об этом сообщает Датское радио со ссылкой на исполняющего обязанности главы Минобороны королевства Троелс Лунд Поульсен.
Отмечается, что соответствующее заявление он сделал во время визита 10 апреля в Одессу. Там Поульсен провел совместную пресс-конференцию с главой Минобороны Украины Алексеем Резниковым.
Напомним, что власти королевства сообщали о решении передать Киеву 19 Caesar, заказанных у Франции, еще в январе 2023 года.
Также в мае на Украину должны поставить первые танки Leopard 1 из Дании, Германии и Нидерландов.