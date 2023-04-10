Кабмин одобрил соглашение о создании российско-киргизской системы ПВО

Правительство РФ одобрило соглашение с Киргизией о создании объединенной региональной системы противовоздушной обороны (ПВО).
Постановление, подписанное премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным, опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.
В документе говорится, что необходимо одобрить и представить президенту России для внесения на ратификацию в Госдуму соглашение между РФ и Киргизской Республикой о создании объединенной региональной системы противовоздушной обороны, подписанное в Москве 16 августа 2022 года, передает ТАСС.
Напомним, в июле 2022 года президент России Владимир Путин распорядился провести переговоры с Киргизией по созданию объединенной региональной системы противовоздушной обороны. Согласно документу, Минобороны и МИД проведут переговоры с киргизской стороной и по достижении договоренности подпишут соглашение от имени России. В проект соглашения можно будет вносить изменения, не имеющие принципиального характера.
Эксперт рассказал газете ВЗГЛЯД причины объединения систем ПВО России и Киргизии.