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16 минут назад

Кабмин одобрил соглашение о создании российско-киргизской системы ПВО

Деловая газета "Взгляд"

Правительство РФ одобрило соглашение с Киргизией о создании объединенной региональной системы противовоздушной обороны (ПВО).

Кабмин одобрил соглашение о создании российско-киргизской системы ПВО
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Постановление, подписанное премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным, опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

В документе говорится, что необходимо одобрить и представить президенту России для внесения на ратификацию в Госдуму соглашение между РФ и Киргизской Республикой о создании объединенной региональной системы противовоздушной обороны, подписанное в Москве 16 августа 2022 года, передает ТАСС.

Напомним, в июле 2022 года президент России Владимир Путин распорядился провести переговоры с Киргизией по созданию объединенной региональной системы противовоздушной обороны. Согласно документу, Минобороны и МИД проведут переговоры с киргизской стороной и по достижении договоренности подпишут соглашение от имени России. В проект соглашения можно будет вносить изменения, не имеющие принципиального характера.

Эксперт рассказал газете ВЗГЛЯД причины объединения систем ПВО России и Киргизии.

Армия,Михаил Мишустин,Владимир Путин,Госдума,Правительство РФ,
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