Кабмин одобрил соглашение о создании российско-киргизской системы ПВО

В документе говорится, что необходимо одобрить и представить президенту России для внесения на ратификацию в Госдуму соглашение между РФ и Киргизской Республикой о создании объединенной региональной системы противовоздушной обороны, подписанное в Москве 16 августа 2022 года, передает ТАСС .

Напомним, в июле 2022 года президент России Владимир Путин распорядился провести переговоры с Киргизией по созданию объединенной региональной системы противовоздушной обороны. Согласно документу, Минобороны и МИД проведут переговоры с киргизской стороной и по достижении договоренности подпишут соглашение от имени России. В проект соглашения можно будет вносить изменения, не имеющие принципиального характера.