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Небензя обвинил США в нарушении норм в сфере поставок вооружений

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США и их союзники оказывают давление на другие страны, требуя от них нарушить договоренности с Россией и обеспечить экспорт на Украину вооружений советской разработки, заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности ООН. По его словам, которые приводит ТАСС, скрытые поставки оружия в те или иные регионы через третьи страны искажают картину потоков оружия в мире.

Небензя обвинил США в нарушении норм в сфере поставок вооружений
© Министерство обороны Украины

К сожалению, страны Запада не только не борются с такими нарушениями, но и поощряют их. США и их союзники оказывают давление на третьи страны, требуя от них нарушить такие договоренности с Россией и другими государствами в интересах наращивания поставок оружия Киеву, — сказал он.

Небензя ранее заявил о том, что Россия не несет ядерной угрозы другим странам, а сообщения об обратном являются частью западной пропаганды. При этом он отметил, что ядерная доктрина РФ предусматривает «несколько четких сценариев» применения такого типа оружия. Однако в настоящее время, по словам Небензи, «определенно не та ситуация», которая подразумевается российской доктриной.

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