$79.50+0.1487.10+0.37
18 минут назад

На Украине назвали три лучших источника информации о контрнаступлении ВСУ

Lenta.ru

Лучшими источниками информации о контрнаступлении Вооруженных сил Украины (ВСУ) являются президент страны Владимир Зеленский, министр обороны Алексей Резников и командующий ВСУ Валерий Залужный — только они могут делать официальные заявления о планах армии. Об этом рассказала замминистра обороны Анна Маляр, передает издание «Страна.ua» в Telegram.

На Украине назвали три лучших источника информации о контрнаступлении ВСУ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По ее мнению, стороны конфликта на Украине должны быть готовы к вбросам информации и информационно-психологическим операциям.

Официально же говорить о действиях и планах ВСУ могут лишь три человека — президент, министр обороны и главнокомандующий, подчеркнула Маляр.

Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов заявил, что «волшебных» дат контрнаступления ВСУ не существует, так как оно идет каждый день. Информационная шумиха, считает он, не идет на пользу украинской армии.

Армия,В мире,Анна Маляр,Валерий Залужный,Алексей Данилов,Алексей Резников,Владимир Зеленский,
3
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий