В Госдуме подготовлены поправки о едином реестре военнообязанных

В нижней палате парламента подготовлены поправки о едином реестре военнообязанных. Об этом журналистам сообщил председатель комитета Государственной думы по обороне Андрей Картаполов («Единая Россия»).

«К минимуму (планируется сведение к минимуму - прим. Агентства «Москва») возможности ошибок и необходимость вообще общения военнообязанного с военным комиссариатом. Это потребует создания единого реестра военнообязанных, который будет создан на базе государственного информационного ресурса, что сделает всю систему воинского учета прозрачной, а сведения актуальными», - сказал Картаполов.

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Он уточнил, что поправками предусматривается внесение некоторых изменений в порядок оповещения граждан.

«Так, мы предлагаем сохранить традиционные способы оповещения: через бумажные повестки, через работодателя. Также вводятся оповещения заказными почтовыми отправлениями и предлагается возможность дублировать эти повестки в электронном виде. При этом военнообязанный сможет получить их через личный кабинет, либо через портал госуслуг, либо в многофункциональных центрах. Хочу подчеркнуть, что эта система будет защищенная и будет строиться на базе уже проверенной временем системе цифровизации государственных услуг», - отметил депутат.

Картаполов подчеркнул, что многие операции будут совершаться дистанционно, без необходимости личного присутствия.

Депутат пояснил, что все типы повесток будут иметь одинаковую юридическую силу, неважно каким способом они были получены.

Ранее Агентство городских новостей «Москва» сообщало, что депутаты Госдумы в ходе заседания 6 апреля приняли решение о возврате к процедуре второго чтения законопроекта об изменениях в правилах оповещения граждан о явке на мероприятия, связанные с призывом на военную службу.

Документом предлагалось предусмотреть возможность направления повесток о явке в военкомат по почте заказным письмом с уведомлением о вручении. При этом отказ гражданина от получения повестки, направленной по почте, предлагалось фиксировать в соответствии с правилами, утвержденными уполномоченным правительством РФ федеральным органом исполнительной власти. Законопроект также уточнял полномочия органов внутренних дел для осуществления ими розыска и задержания граждан, уклоняющихся от призыва на военную службу.