Для уклонистов захотели ввести обеспечительные меры

"На тех, кто уклоняется [от срочной службы в Вооруженных силах РФ], будет наложен ряд обеспечительных мер. Если он делает вид, что не получает повестку, то будет обязан во время следующего призыва в течение двух недель явиться в военный комиссариат. Если он это не сделает, то ему придет цифровое уведомление с подписью главы комиссариата, - сказал Картаполов. - В этом уведомлении будет содержаться запрет на выезд из страны. Позже на военнообязанного могут наложить запрет на вождение транспортных средств, продавать и покупать недвижимость, брать кредиты и так далее".