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16 минут назад

В Госдуме сообщили, что для уклонистов от призыва введут обеспечительные меры

ТАСС

Госдума на пленарном заседании во вторник рассмотрит поправки о едином реестре военнообязанных, заявил журналистам в понедельник председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

Для уклонистов захотели ввести обеспечительные меры
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"[Соответствующие] изменения будут завтра рассмотрены на пленарном заседании. Этим изменениями Россия оперативно исправляет те недостатки в воинском учете, которые Россия выявила в 2022 году", - сказал он.

"Эта новая система ориентирована на человека и сводит к минимуму возможности ошибок и необходимость общения военнообязанного с военным комиссариатом. Потребуется создание единого реестра военнообязанных, который будет создан на базе государственно информационного ресурса, что сделает всю систему воинского учета прозрачной, а сведения актуальными", - добавил глава комитета.

По словам Картаполова, уклонистам от призыва на срочную службу будет приходить цифровое уведомление с запретом на выезд из РФ.

"На тех, кто уклоняется [от срочной службы в Вооруженных силах РФ], будет наложен ряд обеспечительных мер. Если он делает вид, что не получает повестку, то будет обязан во время следующего призыва в течение двух недель явиться в военный комиссариат. Если он это не сделает, то ему придет цифровое уведомление с подписью главы комиссариата, - сказал Картаполов. - В этом уведомлении будет содержаться запрет на выезд из страны. Позже на военнообязанного могут наложить запрет на вождение транспортных средств, продавать и покупать недвижимость, брать кредиты и так далее".

При этом Картаполов отметил, что военнообязанный будет иметь право дистанционно оспорить эти решения в течение пяти дней.

Армия,Андрей Картаполов,Госдума,
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