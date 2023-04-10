Картаполов: электронные оповещения будут дублировать повестки

Направлять повестки в армию, предлагается в том числе в электроном виде. Соответствующий законопроект Госдума рассмотрит завтра, 11 апреля, во втором чтении. Об этом сообщил глава Комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов на пресс подходе в палате 10 апреля.

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Законопроект группы депутатов о порядке вручения повестки призывникам был внесен в палату еще в 2018 году. В феврале 2022 года его приняли во втором чтении, но затем 6 апреля нынешнего года вернули к процедуре второго чтения.

Направлять повестки гражданам о явке на мероприятия, связанные с призывом на военную службу, смогут по почте заказным письмом.