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10 минут назад

Картаполов заявил, что призывники будут получать повестки в электронном виде

Парламентская газетаиещё 1

Направлять повестки в армию, предлагается в том числе в электроном виде. Соответствующий законопроект Госдума рассмотрит завтра, 11 апреля, во втором чтении. Об этом сообщил глава Комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов на пресс подходе в палате 10 апреля.

Картаполов: электронные оповещения будут дублировать повестки
Фото: ТАССТАСС

Законопроект группы депутатов о порядке вручения повестки призывникам был внесен в палату еще в 2018 году. В феврале 2022 года его приняли во втором чтении, но затем 6 апреля нынешнего года вернули к процедуре второго чтения.

Направлять повестки гражданам о явке на мероприятия, связанные с призывом на военную службу, смогут по почте заказным письмом.

«Предлагается дублировать эти повестки в электронном виде. Эта система будет защищенная, она строится на базе проверенной временем системы цифровизации госуслуг», — сказал Картаполов. Военнообязанные, по его словам, будут меньше ходить в военный комиссариат, многие операции будут производиться дистанционно», — сказал политик.

Армия,Андрей Картаполов,Госдума,
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