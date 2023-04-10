Картаполов: электронные оповещения приравняют к повесткам

"Мы предлагаем сохранить традиционные способы оповещения - через бумажные повестки, через работодателя. Также вводятся оповещения заказными почтовыми отправлениями. И предлагается возможность дублировать эти повестки в электронном виде. При этом военнообязанный может получить их либо через личный кабинет, либо через портал госуслуг, либо в многофункциональных центрах", - сказал глава комитета в понедельник.