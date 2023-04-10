$79.50+0.1487.10+0.37

Картаполов: электронные оповещения от военкоматов будут дублировать традиционные повестки

44

Электронные оповещения от военкоматов дублируют традиционные повестки, они будут иметь равную юридическую силу. Соответствующие поправки одобрены ко второму чтению законопроекта, направленного на создание единого реестра военнообязанных, сообщил журналистам глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

Картаполов: электронные оповещения приравняют к повесткам
© ТАСС

"Мы предлагаем сохранить традиционные способы оповещения - через бумажные повестки, через работодателя. Также вводятся оповещения заказными почтовыми отправлениями. И предлагается возможность дублировать эти повестки в электронном виде. При этом военнообязанный может получить их либо через личный кабинет, либо через портал госуслуг, либо в многофункциональных центрах", - сказал глава комитета в понедельник.

Он также уточнил, что все повестки - и в электронном виде, и в бумажном, - будут иметь одинаковую юридическую силу.

"Абсолютно одинаковую юридическую силу, неважно каким способом получили эту повестку", - добавил Картаполов.

44
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий