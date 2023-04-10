Картаполов: электронные оповещения приравняют к повесткам

Картаполов: электронные оповещения от военкоматов будут дублировать традиционные повестки
Электронные оповещения от военкоматов дублируют традиционные повестки, они будут иметь равную юридическую силу. Соответствующие поправки одобрены ко второму чтению законопроекта, направленного на создание единого реестра военнообязанных, сообщил журналистам глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.
"Мы предлагаем сохранить традиционные способы оповещения - через бумажные повестки, через работодателя. Также вводятся оповещения заказными почтовыми отправлениями. И предлагается возможность дублировать эти повестки в электронном виде. При этом военнообязанный может получить их либо через личный кабинет, либо через портал госуслуг, либо в многофункциональных центрах", - сказал глава комитета в понедельник.
Он также уточнил, что все повестки - и в электронном виде, и в бумажном, - будут иметь одинаковую юридическую силу.
"Абсолютно одинаковую юридическую силу, неважно каким способом получили эту повестку", - добавил Картаполов.