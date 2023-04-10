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Атака группы бойцов ВСУ двумя российскими военными попала на видео

На видео попала атака группы бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) двумя российскими военными. Кадры опубликовал Telegram-канал «Военкоры Русской Весны».

На видеозаписи видно, как двое российских бойцов отправились на штурм окопов ВСУ, забрасывая их гранатами. Однако один военный противника зашел с фланга, после чего попал в одного из российских солдат.

Уточняется, что столкновение зафиксировал беспилотный летательный аппарат (БПЛА) противника.

«Нашим парням очень не хватало координации с дрона, тогда они бы не пропустили атаку врага сбоку», — заключили авторы канала.

Ранее Минобороны России опубликовало кадры возвращения более сотни военных из украинского плена. На них видно, как вернувшихся солдат осматривают медики, а после бойцам выдают новую форму.

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