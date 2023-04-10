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Турция оценила вероятность скорого вступления Швеции в НАТО

Одобрение членства Швеции в НАТО со стороны Турции находится в «далекой точке». Так вероятность скорого вступления страны в альянс оценил глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу в интервью A Haber.

Турция оценила вероятность скорого вступления Швеции в НАТО
© Lenta.ru

Ранее, 4 апреля, членом НАТО официально стала Финляндия. Тогда же генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что Швеция выполнила все условия для вступления в НАТО, однако признал, что процесс ее вхождения в альянс может растянуться на месяцы.

Чавушоглу, в свою очередь, высказал другую позицию.

«Несмотря на заявления генсека [НАТО] и официальных лиц Швеции о том, что все условия выполнены, мы пока находимся в далекой точке», — заявил он.

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