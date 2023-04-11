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Россия и Иран подписали соглашения о сотрудничестве в сфере авиации

Россия и Иран подписали соглашения о сотрудничестве в сфере авиации, сообщает ТАСС со ссылкой на главу Организации гражданской авиации Ирана Мохаммада Мохаммади-Бахша.

Россия и Иран подписали соглашения о сотрудничестве в сфере авиации
© газета.ру

«На высшем уровне были подписаны двусторонние меморандумы и договоры между Ираном и Россией по использованию инфраструктуры для обучения [пилотов] и центров по ремонту и техобслуживанию [самолетов]», — рассказал Мохаммади-Бахш.

Подписание меморандумов позволит обслуживать самолеты зарубежного производства, состоящие на балансе российских авиакомпаний.

Ранее «Аэрофлот» впервые в истории отправил свой самолет на ремонт в Иран.

По информации источников, близких к перевозчику, 5 апреля на техобслуживание в первую очередь стоек шасси в Тегеран отправился широкофюзеляжный лайнер Airbus A330-300, его обслужат специалисты крупнейшего иранского перевозчика Mahan Air. Представитель «Аэрофлота» отметил, что эта организация имеет необходимую материальную базу.

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