106 российских военных вернулись из плена

«Десятого апреля в результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 106 российских военнослужащих, которым в плену грозила смертельная опасность», – сообщило министерство.

Отмечается, что военные будут доставлены в Москву с помощью воздушных судов военно-транспортной авиации. Там они пройдут необходимое лечение и реабилитацию. В данный момент освобождённым военнослужащим оказывают медицинскую и психологическую помощь.