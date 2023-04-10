106 российских военных вернулись из плена
Минобороны России сообщило о возвращении 106 военных из украинского плена.
«Десятого апреля в результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 106 российских военнослужащих, которым в плену грозила смертельная опасность», – сообщило министерство.
Отмечается, что военные будут доставлены в Москву с помощью воздушных судов военно-транспортной авиации. Там они пройдут необходимое лечение и реабилитацию. В данный момент освобождённым военнослужащим оказывают медицинскую и психологическую помощь.
Ранее о возможном возвращении российских военнопленных говорила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.