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106 российских военных вернулись из плена

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Минобороны России сообщило о возвращении 106 военных из украинского плена.

106 российских военных вернулись из плена
© РИА Новости

«Десятого апреля в результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 106 российских военнослужащих, которым в плену грозила смертельная опасность», – сообщило министерство.

Отмечается, что военные будут доставлены в Москву с помощью воздушных судов военно-транспортной авиации. Там они пройдут необходимое лечение и реабилитацию. В данный момент освобождённым военнослужащим оказывают медицинскую и психологическую помощь.

Ранее о возможном возвращении российских военнопленных говорила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

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