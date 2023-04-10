Минобороны РФ сообщило о возвращении 106 российских военных с подконтрольных Киеву территорий

"В результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 106 российских военнослужащих, которым в плену грозила смертельная опасность", - рассказали в министерстве.

Военных доставят самолетами военно-транспортной авиации ВКС РФ в Москву для лечения и реабилитации в медучреждениях Минобороны. Возвращенным оказывают медицинскую и психологическую помощь.

В конце марта уполномоченный по правам человека России Татьяна Москалькова заявила о срыве Киевом очередного обмена пленными между Россией и Украиной. 7 марта Москалькова рассказывала, что, несмотря на достигнутую договоренность с украинской стороной по обмену военнопленными по формату "160 на 160", Украина согласилась обменять лишь 90 человек.