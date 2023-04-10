Минобороны РФ сообщило о возвращении из плена 106 военных

106 российских военнослужащих возвращены с подконтрольной киевскому режиму территории, сообщили журналистам в понедельник в Минобороны РФ .

"10 апреля в результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 106 российских военнослужащих, которым в плену грозила смертельная опасность", - сказали в ведомстве.

Там отметили, что самолетами военно-транспортной авиации ВКС России освобожденные военнослужащие будут доставлены в Москву для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны России.