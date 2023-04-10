В России модернизируют пехотный огнемет "Шмель"

Холдинг "Высокоточные комплексы" (входит в "Ростех") ведет работы по модернизации реактивного пехотного огнемета (РПО) ПДМ-А "Шмель". Об этом ТАСС сообщили в компании.

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При этом представитель холдинга не стал раскрывать подробности, сославшись на засекреченность информации.

РПО "Шмель" был принят на вооружение в 1988 году. Вскоре получил боевое крещение в Афганской войне. Здесь огнемет показал себя, как грозное оружие и получил прозвище "Шайтан-труба".

В себя РПО включает пусковой контейнер, двигатель и термобарический боеприпас с аэрозольной легковоспламеняющейся смесью. Принцип его действия тот, что и у снарядов ТОС-1А "Солнцепек", только в меньших масштабах. Прицельная дальность стрельбы - 600 метров. С оптическим прицелом до 850 метров.