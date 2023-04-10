Украине предсказали тяжелую битву за Крым

Любые попытки Вооруженных сил Украины (ВСУ) начать контрнаступление и битву за Крым обернутся тяжелыми последствиями. К такому выводу пришли журналисты телеканала Al Jazeera, проанализировав данные спутниковых снимков.

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Эксперты предсказывают, что Киеву предстоит столкнуться с серьезными трудностями, так как российские войска активно занимаются защитой полуострова — роют оборонительные укрепления, преодолеть которые будет непросто.

Исследование фотоматериалов показало, что в период с февраля по март границы республики и прилегающие районы были превращены в цельный укрепленный барьер. В частности, была сооружена разветвленная сеть траншей, которая в настоящее время проходит через приграничные села Крыма, а также расширены территории нескольких важных военных баз.

При этом отмечается, что укрепления обустроены таким образом, чтобы при необходимости удержать наземное наступление противника как с северного направления, так и с южного, в случае прорыва линии обороны.