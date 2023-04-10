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4 минуты назад

Минобороны отчиталось об ударах по сотне артиллерийских подразделений ВСУ

Lenta.ru

Российские войска нанесли удары по более чем сотне артиллерийских подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил журналистам официальный спикер Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков. Всего под российские удары попали 102 формирования.

Минобороны отчиталось об ударах по сотне артиллерийских подразделений ВСУ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам представителя оборонного ведомства, ударам оперативно-тактической и армейской авиации, а также ракетных войск и артиллерии подверглись 134 района скопления живой силы и техники ВСУ.

Ранее сообщалось, что из-за ударов российской артиллерии Украине становится все труднее удерживать транспортный коридор, который необходим ВСУ для снабжения Артемовска.

Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. В видеообращении к россиянам Путин назвал целями российских военных демилитаризацию и денацификацию Украины. 21 сентября 2022 года в России объявили частичную мобилизацию, в рамках которой в войска призвали более 300 тысяч человек.

Армия,Игорь Конашенков,Владимир Путин,Горячая новость,
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