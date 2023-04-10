Минобороны отчиталось об ударах по сотне артиллерийских подразделений ВСУ

Российские войска нанесли удары по более чем сотне артиллерийских подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил журналистам официальный спикер Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков. Всего под российские удары попали 102 формирования.

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По словам представителя оборонного ведомства, ударам оперативно-тактической и армейской авиации, а также ракетных войск и артиллерии подверглись 134 района скопления живой силы и техники ВСУ.

Ранее сообщалось, что из-за ударов российской артиллерии Украине становится все труднее удерживать транспортный коридор, который необходим ВСУ для снабжения Артемовска.