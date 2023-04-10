Песков рассказал об отсутствии инициатив о пасхальном перемирии на Украине

Пока никто не выдвигал инициативу о пасхальном перемирии на Украине, сказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Об этом сообщает ТАСС.

Он подчеркнул, что Страстная неделя только началась, однако никаких предложений о временном перемирии пока никто не озвучивал. Песков также заметил, что все предыдущие подобные действия Москвы ни разу не нашли отклика у киевских властей. Представитель Кремля добавил, что российская сторона всегда придерживалась перемирия, в отличие от боевиков киевского режима.

Ранее председатель Всемирного союза староверов Леонид Севастьянов рассказал о предложении папы римского Франциска соблюдать режим перемирия во время празднования Пасхи католиками и православными.