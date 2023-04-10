$79.50+0.1487.10+0.37

Песков рассказал об отсутствии инициатив о пасхальном перемирии на Украине

6

Пока никто не выдвигал инициативу о пасхальном перемирии на Украине, сказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Об этом сообщает ТАСС.

Песков рассказал об отсутствии инициатив о пасхальном перемирии на Украине
© РИА Новости

Он подчеркнул, что Страстная неделя только началась, однако никаких предложений о временном перемирии пока никто не озвучивал. Песков также заметил, что все предыдущие подобные действия Москвы ни разу не нашли отклика у киевских властей. Представитель Кремля добавил, что российская сторона всегда придерживалась перемирия, в отличие от боевиков киевского режима.

Ранее председатель Всемирного союза староверов Леонид Севастьянов рассказал о предложении папы римского Франциска соблюдать режим перемирия во время празднования Пасхи католиками и православными.

Однако подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко отметил, что Киев вряд ли будет соблюдать пасхальное перемирие. Он подчеркнул, по прошлому «горькому» опыту, украинские боевики не способны соблюдать договоренности.

6
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий