Песков раскрыл, обсуждают ли в Кремле идею пасхального перемирия

Песков: перемирие на Украине на Пасху не обсуждалось
Идея перемирия на Украине на Пасху не обсуждалась в Кремле. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе конференц-колла.
«Такую инициативу (о перемирии на Украине на Пасху — прим. URA.RU) никто не выдвинул. Она не была выдвинута», — сказал Дмитрий Песков во время общения с журналистами.
Его слова передает корреспондент URA.RU. Пресс-секретарь напомнил, что в прошлый раз, когда российская сторона выступила с предложением о рождественском перемирии, Киев отверг его.