Bild: среди немецких военных растет недовольство действиями нового главы Минобороны

В военных кругах Германии растет недовольство действиями министра обороны Бориса Писториуса (Социал-демократическая партия Германии - СДПГ) в деле реформирования вверенного ему ведомства. Об этом сообщила в понедельник газета Bild.

Издание напомнило, что Писториус приступил к исполнению обязанностей 19 января и принял решение покончить в министерстве с так называемым принципом распыления ответственности, ведущим к затягиванию реализации важных проектов, в том числе по закупкам вооружений. Одним из его ключевых решений, в частности, является сокращение численности руководящего персонала Минобороны с 370 до 160 сотрудников. Писториус заменил Эберхарда Цорна на посту генерального инспектора Бундесвера Карстеном Бройером и Габриэле Корб на должности главы управления по закупкам вооружений ее бывшим заместителем Аннетт Леник-Эмден.

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"Так жестко и быстро до него не наводил порядок ни один министр. Однако стратегия Писториуса одновременно очень рискованная, ведь, пожалуй, нет ни одного другого такого министерства, как Минобороны, которое столь любило бы интриги", - пишет Bild. "Сейчас Писториусу грозит месть разочарованных военных, которых он хочет лишить власти или которым просто не подходят его планы", - отметила газета, указав, что в ведомстве в Берлине уже "начинается ворчание".

Офицеры особенно недовольны отстранением Эберхарда Цорна, который очень популярен в армии.

"Так не обращаются с заслуженным солдатом", - приводит издание слова одного из своих источников в Бундесвере.

Недовольство вызвала и смена Габриэле Корб. Леник-Эмден из СМИ узнала о своем повышении - назначении на пост главы управления по закупкам вооружений. Как пишет Bild, статс-секретарь по вопросам вооружений Бенедикт Циммер почти каждый день может читать в прессе статьи о том, что его уволят, хотя этого на самом деле не происходит.

О работе оборонного ведомства

Такая чехарда и слухи парализуют работу оборонного ведомства, пишет Bild.

"Писториус должен положить конец всем спекуляциям. Все сидят, как кролик перед удавом [в ожидании смещений]", - рассказал изданию на условиях анонимности один из генералов.

Ситуацию усугубляет то, что Писториус находится в пасхальном отпуске, а затем у него запланирован визит (куда, не сообщается - прим. ТАСС), так что заседание по вопросам реформирования министерства пройдет только во второй половине апреля. Сам министр, похоже, осознает трудности с коммуникацией, поскольку 6 апреля написал по электронной почте из отпуска письмо сотрудникам ведомства, призвав сохранять спокойствие и попросив доверять ему.

"Возникает вопрос, действительно ли это успокоит ситуацию?", - отметила Bild.

Главой штаба оперативного руководства и планирования, который призван наладить взаимодействие разных отделов в оборонном ведомстве, назначен бригадный генерал Кристиан Фройдинг. Однако и это назначение многим в министерстве не нравится, поскольку большинство руководителей отделов выше Фройдинга по званию.

"В ведомстве с такой строгой иерархической структурой это провоцирует борьбу за власть", - отметил источник Bild.