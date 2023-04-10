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Star: Филиппины и США проведут крупнейшие в истории совместные военные учения

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Филиппины и США с 11 апреля проведут крупнейшие в истории двух стран совместные учения на фоне военной активности КНР в Тайваньском проливе, сообщает газета Star.

Star: Филиппины и США проведут крупнейшие в истории совместные военные учения
© globallookpress.com

В учениях будут задействованы более 17 тыс. военнослужащих — 5 тыс. филиппинцев, 12 тыс. американцев и 111 австралийцев. В этом году число участников почти вдвое больше, чем в прошлом году.

Ранее сообщалось, что авианосец "Шаньдун" армии Китая впервые был задействован в учениях около Тайваня. По данным канала, "Шаньдун" участвовал в патрулировании и учениях "Объединенный острый меч". ВМС Китая имитировали блокаду острова и нанесение ударов. Ранее вооруженные силы (ВС) Тайваня установили приближение к острову 70 самолетов Народно-освободительной армии Китая (НОАК) на фоне продолжающихся второй день в акватории и воздушном пространстве вокруг острова военных учений НОАК. Об этом заявили в тайваньском оборонном ведомстве.

По состоянию на 16.00 (11.00 мск) 9 апреля было обнаружено приближение к острову 70 самолетов НОАК.

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