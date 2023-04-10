База США в Сирии подверглась ракетному обстрелу

"Безуспешный выстрел ракетой был произведен по коалиционным силам на пункте поддержки Коноко на северо-востоке Сирии в понедельник, в 10:51 по времени восточного побережья США (17:51 по местному времени - прим. ТАСС). Еще одна ракета была обнаружена на месте, откуда производился обстрел. Ранений в результате никто не получил, ущерба базе или имуществу коалиционных сил не нанесено", - говорится в сообщении.

23 марта при помощи беспилотного летательного аппарата было совершено нападение на базу возглавляемой США коалиции на северо-востоке Сирии, в результате чего погиб один американский подрядчик, а еще один и пятеро военнослужащих получили ранения. В ответ ВВС США нанесли серию авиаударов по объектам Сирии, которые, по версии Вашингтона, могут быть связаны с Корпусом стражей исламской революции (элитные части иранских ВС). Утром 24 марта ракетному обстрелу подверглась еще одна база США, в результате никто не пострадал. Как передал позднее вещающий из Дубая телеканал Al-Hadath, число потерь в рядах шиитских формирований в результате американских ударов достигло 19 человек.