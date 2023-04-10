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Стало известно о предложении Зеленского нанести удар по Ростовской области

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Президент Украины Владимир Зеленский предлагал нанести удар по российским военным в Ростовской области. Об этом со ссылкой на утекшие секретные файлы Пентагона сообщает CNN.

По данным телеканала, в отчете, основанном на данных американской разведки, утверждается, что в конце февраля украинский лидер «предложил нанести удары по местам дислокации российских войск в Ростовской области». Сделать это предлагалось при помощи беспилотников, поскольку у Вооруженных сил Украины (ВСУ) отсутствует дальнобойное оружие, способного достигать целей на таком расстоянии.

CNN: Власти США шпионили за Зеленским

Ранее сообщалось, что утечка файлов Пентагона показала, что власти США шпионили за Зеленским. При этом, как заявил близкий к президенту республики источник, для украинского руководства это не стало неожиданностью.

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