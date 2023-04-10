Президент Украины Владимир Зеленский предлагал нанести удар по российским военным в Ростовской области. Об этом со ссылкой на утекшие секретные файлы Пентагона сообщает CNN.
По данным телеканала, в отчете, основанном на данных американской разведки, утверждается, что в конце февраля украинский лидер «предложил нанести удары по местам дислокации российских войск в Ростовской области». Сделать это предлагалось при помощи беспилотников, поскольку у Вооруженных сил Украины (ВСУ) отсутствует дальнобойное оружие, способного достигать целей на таком расстоянии.
Ранее сообщалось, что утечка файлов Пентагона показала, что власти США шпионили за Зеленским. При этом, как заявил близкий к президенту республики источник, для украинского руководства это не стало неожиданностью.