В США объяснили причины пребывания эсминца вблизи островов Спратли

ВМС США объяснили причины пребывания эсминца USS Milius вблизи спорных островов Спратли в Южно-Китайском море. Об этом сообщает пресс-служба Седьмого флота Военно-морских сил США.
По информации ведомства, эсминец находился в Южно-Китайском море в соответствии с международным правом. Корабль проводил операцию по обеспечению свободы судоходства в регионе, где действуют принципы свободы открытого моря.
"Незаконные и широкомасштабные морские притязания в Южно-Китайском море представляют серьезную угрозу свободе мореплавания, включая свободу судоходства и полетов, свободную торговлю и беспрепятственную торговлю ... для прибрежных стран Южно-Китайского моря", - говорится в сообщении пресс-службы.
Ранее командование Южного театра военных действий Народно-освободительной армии Китая (НОАК) сообщало, что КНР следит за передвижениями эсминца США возле архипелага островов Спратли.