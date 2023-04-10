$79.50+0.1487.10+0.37
16 минут назад

В ВМС США объяснили причины пребывания эсминца вблизи островов Спратли

Газета.Ru

ВМС США объяснили причины пребывания эсминца USS Milius вблизи спорных островов Спратли в Южно-Китайском море. Об этом сообщает пресс-служба Седьмого флота Военно-морских сил США.

В США объяснили причины пребывания эсминца вблизи островов Спратли
Фото: Газета.RuГазета.Ru

По информации ведомства, эсминец находился в Южно-Китайском море в соответствии с международным правом. Корабль проводил операцию по обеспечению свободы судоходства в регионе, где действуют принципы свободы открытого моря.

"Незаконные и широкомасштабные морские притязания в Южно-Китайском море представляют серьезную угрозу свободе мореплавания, включая свободу судоходства и полетов, свободную торговлю и беспрепятственную торговлю ... для прибрежных стран Южно-Китайского моря", - говорится в сообщении пресс-службы.

Ранее командование Южного театра военных действий Народно-освободительной армии Китая (НОАК) сообщало, что КНР следит за передвижениями эсминца США возле архипелага островов Спратли.

Армия,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий