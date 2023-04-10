В США объяснили причины пребывания эсминца вблизи островов Спратли

ВМС США объяснили причины пребывания эсминца USS Milius вблизи спорных островов Спратли в Южно-Китайском море. Об этом сообщает пресс-служба Седьмого флота Военно-морских сил США.

По информации ведомства, эсминец находился в Южно-Китайском море в соответствии с международным правом. Корабль проводил операцию по обеспечению свободы судоходства в регионе, где действуют принципы свободы открытого моря.