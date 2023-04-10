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13 минут назад

Проработавший в ресторане со звездами Michelin повар рассказал, чем кормит бойцов ВС России в Херсонской области

Деловая газета "Взгляд"

Проработавший в ресторане-обладателе звезд Michelin повар с позывным «Шеф» рассказал, чем кормит российских военных на одной из передовых позиций в Херсонской области.

Стало известно, что бойцов ВС России кормит повар из ресторана со звездами Michelin
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, из любых продуктов можно приготовит что-то «эдакое», нужны только желание и капля фантазии – к примеру, в ближайшее время для российских бойцов «Шеф» планирует приготовить лазанью, передает РИА «Новости».

Повар рассказал, что полтора года проработал в Дании в Копенгагене, в ресторане с тремя мишленовскими звездами, однако именно сейчас он чувствует себя на своем месте.

«Здесь приходилось учиться заново готовить, потому что на гражданке у меня было оборудование Electrolux, а здесь у меня КП-130 (кухня полевая)», – резюмировал он, добавив, что в зоне спецоперации чувствует себя нужным.

Ранее российское Минобороны показало быт артиллеристов, призванных в рамках частичной мобилизации, в зоне проведения спецоперации на Украине.

Армия,Верховный суд,
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