Беспилотник ВСУ попытался атаковать электроподстанцию в Курской области

Ранее в Курской области заметили и посадили украинский беспилотник "Лелека-100". Отмечается, что с помощью этого устройства Вооруженные силы Украины (ВСУ) намеревались выведать данные о позициях техники российской армии. Сообщается, что в данный момент беспилотный летательный аппарат изучают специалисты. Власти региона пока не комментируют произошедшее. До этого губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявлял, что в Валуйском городском округе системой противовоздушной обороны (ПВО) был сбит беспилотник. По словам Гладкова, пострадавших и повреждений в результате инцидента не было.