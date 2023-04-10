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13 минут назад

SHOT: беспилотник ВСУ попытался атаковать электроподстанцию в Курской области

Газета.Ru

Беспилотник ВСУ безуспешно атаковал электроподстанцию в Курской области. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Беспилотник ВСУ попытался атаковать электроподстанцию в Курской области
Фото: vvgladkov/Telegramvvgladkov/Telegram

Дрон со взрывным устройством нашли в Суджанском районе. По данным канала, до цели беспилотник не долетел, никто не пострадал.

Ранее в Курской области заметили и посадили украинский беспилотник "Лелека-100". Отмечается, что с помощью этого устройства Вооруженные силы Украины (ВСУ) намеревались выведать данные о позициях техники российской армии. Сообщается, что в данный момент беспилотный летательный аппарат изучают специалисты. Власти региона пока не комментируют произошедшее. До этого губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявлял, что в Валуйском городском округе системой противовоздушной обороны (ПВО) был сбит беспилотник. По словам Гладкова, пострадавших и повреждений в результате инцидента не было.

Армия,Вячеслав Гладков,
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