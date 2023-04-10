Стало известно о смене планов ВСУ после утечки секретных документов

Власти Украины пересмотрели «некоторые военные планы» из-за утечки секретных документов в США, в которых раскрывалось состояние Вооруженных сил страны (ВСУ). Об этом Владимиру Зеленскому источник.
«Украина уже изменила некоторые свои военные планы из-за утечки информации», — отмечается в публикации. При этом телеканал не раскрывает, от каких намерений отказался Киев и какой характер они носят.
Впервые об утечке из Пентагона секретных документов о конфликте на Украине стало известно 7 апреля. В слитых файлах, датированных началом марта, содержится информация о планах США и НАТО по укреплению украинской армии.
8 апреля сообщалось о появлении в сети еще порядка сотни американских секретных данных. Они касаются Украины, вопросов американской национальной безопасности на Ближнем Востоке и в Китае.