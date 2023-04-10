Стало известно о смене планов ВСУ после утечки секретных документов

Власти Украины пересмотрели «некоторые военные планы» из-за утечки секретных документов в США, в которых раскрывалось состояние Вооруженных сил страны (ВСУ). Об этом Владимиру Зеленскому источник.

Фото: Shannon Stapleton / Reuters Shannon Stapleton / Reuters

«Украина уже изменила некоторые свои военные планы из-за утечки информации», — отмечается в публикации. При этом телеканал не раскрывает, от каких намерений отказался Киев и какой характер они носят.

Впервые об утечке из Пентагона секретных документов о конфликте на Украине стало известно 7 апреля. В слитых файлах, датированных началом марта, содержится информация о планах США и НАТО по укреплению украинской армии.