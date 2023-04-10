Эсминец США прошел мимо островов Спратли

Американский эсминец USS Milius прошел в воскресенье мимо спорных островов Наньша (Спратли) в Южно-Китайском море. Об этом пишет США.

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Как уточнили военные, корабль появился на этой территории в целях «обеспечения свободы судоходства». «По завершении операции эсминец USS Milius прибыл из зоны экстремальных территориальных притязаний и вернулся в Южно-Китайское море», — говорится в сообщении.

Американская сторона считает, что «незаконные и масштабные ограничения в Южно-Китайском море предоставляют серьезную угрозу свободу судоходства и полетов».