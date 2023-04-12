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58 минут назад

ВС РФ на краснолиманском направлении отразили атаки ВСУ на трех участках

ТАССиещё 6

Российские военные из группировки "Центр" на краснолиманском направлении отразили атаки вооруженных сил Украины (ВСУ) на трех участках. Об этом сообщил ТАСС начальник пресс-центра группировки войск "Центр" Александр Савчук.

ВС РФ на краснолиманском направлении отразили атаки ВСУ на трех участках
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"На невском и торском участках противник предпринял попытки вернуть утраченные позиции. В результате огневого поражения артиллерией группировки "Центр" атака была сорвана, украинские националисты понесли потери в живой силе и технике. На червонодибровском участке противник из числа 58-й мотопехотной бригады и 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ также предпринял попытки вернуть утраченные позиции. Расчетами артиллерийского полка группировки "Центр" нанесено огневое поражение. Противник понес потери и рассредоточился в лесном массиве", - сказал он.

По его словам, на краснолиманском направлении оперативно-тактическая и армейская авиация группировки войск "Центр" нанесла удары по объектам украинских националистов, в результате чего были поражены командные пункты, места скопления техники и живой силы противника.

Расчетами противовоздушной обороны были обнаружены и уничтожены беспилотные летательные аппараты ВСУ.

Армия,Взрывы боеприпасов,Александр Савчук,
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