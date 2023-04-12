ВС РФ на краснолиманском направлении отразили атаки ВСУ на трех участках

"На невском и торском участках противник предпринял попытки вернуть утраченные позиции. В результате огневого поражения артиллерией группировки "Центр" атака была сорвана, украинские националисты понесли потери в живой силе и технике. На червонодибровском участке противник из числа 58-й мотопехотной бригады и 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ также предпринял попытки вернуть утраченные позиции. Расчетами артиллерийского полка группировки "Центр" нанесено огневое поражение. Противник понес потери и рассредоточился в лесном массиве", - сказал он.