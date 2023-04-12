ВС РФ на краснолиманском направлении отразили атаки ВСУ на трех участках

Российские военные из группировки "Центр" на краснолиманском направлении отразили атаки вооруженных сил Украины (ВСУ) на трех участках. Об этом сообщил ТАСС начальник пресс-центра группировки войск "Центр" Александр Савчук.
"На невском и торском участках противник предпринял попытки вернуть утраченные позиции. В результате огневого поражения артиллерией группировки "Центр" атака была сорвана, украинские националисты понесли потери в живой силе и технике. На червонодибровском участке противник из числа 58-й мотопехотной бригады и 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ также предпринял попытки вернуть утраченные позиции. Расчетами артиллерийского полка группировки "Центр" нанесено огневое поражение. Противник понес потери и рассредоточился в лесном массиве", - сказал он.
По его словам, на краснолиманском направлении оперативно-тактическая и армейская авиация группировки войск "Центр" нанесла удары по объектам украинских националистов, в результате чего были поражены командные пункты, места скопления техники и живой силы противника.
Расчетами противовоздушной обороны были обнаружены и уничтожены беспилотные летательные аппараты ВСУ.