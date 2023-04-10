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20 минут назад

Авиация ВС РФ и системы "Солнцепек" нанесли удар по позициям ВСУ в ДНР

Российская Газетаиещё 4

Российская штурмовая авиация нанесла удары по украинским войскам на краснолиманском направлении. Также были задействованы системы ТОС-1А "Солнцепек". Об этом РИА Новости рассказал начальник пресс-центра группировки "Центр" Александр Савчук.

Авиация ВС РФ и системы "Солнцепек" нанесли удар по позициям ВСУ в ДНР
Фото: Российская ГазетаРоссийская Газета

По его словам, штурмовая авиация, используя неуправляемые ракеты, успешно поразила цели: уничтожены огневые средства противника. Есть и погибшие националисты.

Подразделения ВС РФ, используя огнеметные системы ТОС-1А "Солнцепек", нанесли огневое поражение термобарическими снарядами.

"Противник понес потери в личном составе и технике", - отметил представитель Минобороны.

Кроме того, оперативно-тактическая авиация нанесла удары по пунктам временной дислокации и складу боеприпасов ВСУ.

Расчеты ПВО обнаружили и уничтожили украинские беспилотники.

Справка "РГ"

ТОС-1А "Солнцепек" может стрелять одновременно несколькими десятками термобарических ракет, которые имеют высокоточное наведение и при попадании сначала детонируют (высокотемпературный взрыв), а затем повторно воспламеняются. Таким образом, создается "зажигательный и взрывной эффект", который длится дольше, чем у обычной взрывчатки. Получается чрезвычайно мощная ударная волна, которая может разрушить здание. TOС-1A является модернизированной версией TOС-1 с увеличенной дальностью стрельбы.

Армия,Александр Савчук,
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