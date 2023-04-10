$79.50+0.1487.10+0.37
1 час назад

Popular Mechanics назвал российские ядерные торпеды "Посейдон" оружием апокалипсиса

Газета.Ruиещё 2

Российские ядерные торпеды "Посейдон" являются оружием апокалипсиса. Об этом написал американский журнал Popular Mechanics. В публикации отмечается, что каждая торпеда обладает мощностью почти в две мегатонны.

Popular Mechanics назвал российские ядерные торпеды "Посейдон" оружием апокалипсиса
Фото: Пресс-служба Минобороны РФПресс-служба Минобороны РФ

Также торпеда оснащена ядерным реактором на жидком металле, который дает ей высокую скорость движения. По сведениям Popular Mechanics, Россия развернет это оружие у берегов Тихого океана, поставив под угрозу военно-морские базы США, а также города западного побережья Соединенных Штатов Америки.

Ранее бывший офицер армии США Брент Иствуд заявил, что Российское подводное оружие представляет серьезную угрозу Соединенным Штатам Америки.

Армия,
30
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий