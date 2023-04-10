Popular Mechanics назвал российские ядерные торпеды "Посейдон" оружием апокалипсиса

Российские ядерные торпеды "Посейдон" являются оружием апокалипсиса. Об этом написал американский журнал Popular Mechanics. В публикации отмечается, что каждая торпеда обладает мощностью почти в две мегатонны.

Также торпеда оснащена ядерным реактором на жидком металле, который дает ей высокую скорость движения. По сведениям Popular Mechanics, Россия развернет это оружие у берегов Тихого океана, поставив под угрозу военно-морские базы США, а также города западного побережья Соединенных Штатов Америки.