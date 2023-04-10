Военные РФ на Донецком направлении уничтожили склад боеприпасов и опорный пункт ВСУ

Российские войска уничтожили склад с боеприпасами на Донецком направлении. Об этом сообщил ТАСС начальник пресс-центра группировки "Юг" Иван Бигма .

"На донецком направлении уничтожены склад с боеприпасами и пункт временной дислокации. Противник понес потери в живой силе", - сказал Бигма.

Кроме того, артиллеристы уничтожили опорный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе населенного пункта Победа. Также в населенном пункте Острое была уничтожена огневая позиция противника и орудие Д-20.

Ранее Минобороны сообщило о ликвидации около 260 украинских солдат на Донецком направлении за сутки. 24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.