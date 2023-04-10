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Названы откладывающие контрнаступление ВСУ факторы

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Руководитель холдинга структур безопасности «Русь», эксперт комплексной безопасности, полковник запаса Роман Насонов в беседе с Ura.ru Украины (ВСУ).

Названы откладывающие контрнаступление ВСУ факторы
© ТАСС

По его словам, на сегодняшний день Киев откладывает ранее анонсированное контрнаступление из-за дефицита военной техники, которую поставляют западные государства, а также нехватке личного состава ВСУ, который обучали управлять передаваемыми Украине вооружениями.

«Отсутствие слаженных боевых подразделений, соединений и дефицит боеприпасов. Последнее можно выделить как отдельное в данном направлении», — заявил эксперт.

Ранее два американских чиновника, чьи имена не раскрываются, допустили, что опубликованные в социальных сетях материалы о состоянии ВСУ и планах США, НАТО по их укреплению, могли оказаться подделкой.

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