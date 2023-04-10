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17 минут назад

В России адаптируют ракету «Ангара-А5М» для запуска модулей Российской орбитальной станции

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Гендиректор Центра имени Хруничева Алексей Варочко в интервью ТАСС заявил, что специалисты адаптируют ракету-носитель «Ангара-А5М» для запуска модулей перспективной Российской орбитальной станции.

Центр Хруничева адаптирует "Ангару" для запуска модулей Российской орбитальной станции
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«В настоящее время ведётся эскизное проектирование по адаптации ракеты к различным модулям, которые будут являться базовыми элементами новой Российской орбитальной станции», — сказал он.

По словам собеседника агентства, уже удалось завершить проектирование ракеты-носителя тяжёлого класса с улучшенными энергетическими характеристиками.

Варочко также сообщил о начале работ по изготовлению элементов первой лётной ракеты-носителя «Рокот-М» с отечественной системой управления вместо украинской.

Армия,Алексей Варочко,ГКНПЦ им.М.В.Хруничева,
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