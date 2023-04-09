Раскрыты подробности инцидента с британским самолетом-разведчиком над Черным морем

Глава Минобороны Соединенного Королевства Бен Уоллес сообщил Палате общин в октябре, что два российских истребителя Су-27 перехватили RC-135 в международном воздушном пространстве над Черным морем, назвав их полет опрометчивым и отметив, что один из них приблизился к британскому самолету на 15 футов. Он добавил, что один из Су-27 «выпустил ракету», но не сказал законодателям, что инцидент был близок к сбиванию, заявив, что пуск ракеты являлся «технической неисправностью».