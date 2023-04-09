$79.50+0.1487.10+0.37

Стало известно о приказе шефа Пентагона пилотам держаться подальше от Крыма

1

Американский министр обороны Ллойд Остин предположительно приказал пилотам Военно-воздушных сил США (ВВС) не подлетать близко к Крымскому полуострову и держаться от него на дистанции в примерно 80,4 километра. Об этом пишет газета The Washington Post, ссылаясь на секретные документы Пентагона и разведки.

Стало известно о приказе шефа Пентагона пилотам держаться подальше от Крыма
© globallookpress.com

Среди документов присутствует карта Черного моря, на которой отмечены районы, где могут летать разведывательные летательные аппараты. Их границы начинаются порядка в 19,3 километра от побережья Крыма, «что соответствует международному праву».

Власти США официально разрешили Киеву бомбить Крым

При этом на карте присутствует другая линия, прочерченная в 80,4 километра на расстоянии от полуострова. У разметки есть подпись — SECDEF Directed Standoff. По данным WP, она указывает, что шеф Пентагона приказал пилотам ВВС США «держать самолеты подальше» от Крыма.

В другом документе сообщается, что с 29 сентября 2022 года по 26 февраля 2023 года французские и британские самолеты осуществляли наблюдательные полеты над Черным морем с экипажем на борту,. При этом ВВС США применяли беспилотники, включая RQ-4 Global Hawk, RQ-170 Sentinel и MQ-9 Reaper. Документ обладает грифом SECRET/NOFORN, что не позволяет раскрывать его содержание лицам, не являющимся гражданами США.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен раскрыл сроки начала наступления ВСУ. По его словам, оно может начаться в ближайшие недели.

1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий