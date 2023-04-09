Стало известно о приказе шефа Пентагона пилотам держаться подальше от Крыма

Американский министр обороны Ллойд Остин предположительно приказал пилотам Военно-воздушных сил США (ВВС) не подлетать близко к Крымскому полуострову и держаться от него на дистанции в примерно 80,4 километра. Об этом пишет газета The Washington Post, ссылаясь на секретные документы Пентагона и разведки.

Среди документов присутствует карта Черного моря, на которой отмечены районы, где могут летать разведывательные летательные аппараты. Их границы начинаются порядка в 19,3 километра от побережья Крыма, «что соответствует международному праву».

При этом на карте присутствует другая линия, прочерченная в 80,4 километра на расстоянии от полуострова. У разметки есть подпись — SECDEF Directed Standoff. По данным WP, она указывает, что шеф Пентагона приказал пилотам ВВС США «держать самолеты подальше» от Крыма.

В другом документе сообщается, что с 29 сентября 2022 года по 26 февраля 2023 года французские и британские самолеты осуществляли наблюдательные полеты над Черным морем с экипажем на борту,. При этом ВВС США применяли беспилотники, включая RQ-4 Global Hawk, RQ-170 Sentinel и MQ-9 Reaper. Документ обладает грифом SECRET/NOFORN, что не позволяет раскрывать его содержание лицам, не являющимся гражданами США.