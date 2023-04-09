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В Минобороны Белоруссии заявили о нарастании угроз у границ страны

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Тенденция к нарастанию угрозы у госграницы Белоруссии становится все более заметной, заявил начальник радиотехнических войск ВВС и ВПО Белоруссии Александр Воробьев. Интервью с военачальником разместил YouTube-канал «ВоенТВ».

В Минобороны Белоруссии заявили о нарастании угроз у границ страны
© РИА Новости

Воробьев подчеркнул, что специалисты постоянно анализируют воздушную обстановку, которая складывается у границ республики.

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Полученные данные позволяют сделать определенные выводы о нарастании «угрозы вокруг нашей государственной границы», пояснил военачальник.

По его словам, 10-12 лет назад полеты у границ республики предпринимали разведывательные самолеты Германии. В настоящее время, добавил Воробьев, количество воздушных судов значительно выросло.

В частности, отметил офицер, фиксируются полеты стратегических разведчиков Boeing RC-135 и Е-8С, современных истребителей F-22 и F-35.

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