В Минобороны Белоруссии заявили о нарастании угроз у границ страны
Тенденция к нарастанию угрозы у госграницы Белоруссии становится все более заметной, заявил начальник радиотехнических войск ВВС и ВПО Белоруссии Александр Воробьев. Интервью с военачальником разместил YouTube-канал «ВоенТВ».
Воробьев подчеркнул, что специалисты постоянно анализируют воздушную обстановку, которая складывается у границ республики.
Полученные данные позволяют сделать определенные выводы о нарастании «угрозы вокруг нашей государственной границы», пояснил военачальник.
По его словам, 10-12 лет назад полеты у границ республики предпринимали разведывательные самолеты Германии. В настоящее время, добавил Воробьев, количество воздушных судов значительно выросло.
В частности, отметил офицер, фиксируются полеты стратегических разведчиков Boeing RC-135 и Е-8С, современных истребителей F-22 и F-35.