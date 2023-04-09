Российские войска поразили командный пункт группировки ВСУ «Харьков»

Российские войска поразили командный пункт группировки Вооруженных сил Украины (ВСУ) «Харьков». Об этом журналистам сообщили в Минобороны России .

Кроме того, Вооруженные силы (ВС) России уничтожили склады ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов 102-й бригады территориальной обороны и 72-й механизированной бригады ВСУ, которые находились в районах населенных пунктов Орехов в Запорожской области и Угледар в Донецкой народной республике.