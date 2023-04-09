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1 час назад

Российские войска поразили командный пункт группировки ВСУ «Харьков»

Lenta.ru

Российские войска поразили командный пункт группировки Вооруженных сил Украины (ВСУ) «Харьков». Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

Российские войска поразили командный пункт группировки ВСУ «Харьков»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«В районе населенного пункта Великий Бурлук Харьковской области поражен передовой командный пункт оперативной группировки украинских войск "Харьков"», — говорится в сообщении.

Кроме того, Вооруженные силы (ВС) России уничтожили склады ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов 102-й бригады территориальной обороны и 72-й механизированной бригады ВСУ, которые находились в районах населенных пунктов Орехов в Запорожской области и Угледар в Донецкой народной республике.

Армия,Минобороны России,
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