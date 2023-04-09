Эксперт рассказал, какие направления для удара открывает Артемовск

Полковник Дуглас Макгрегор в интервью писателю, блогеру Стивену Гарднеру прокомментировал ключевые темы международной повестки. В частности, экс-советник руководителя Пентагона рассказал о том, какое значение в контексте противостояния на Украине имеет контроль над Артемовском (Бахмутом).

Макгрегор предположил, что после того, как погода улучшится и земля подсохнет, Артемовск приобретет важное значение.

По его мнению, из этого населенного пункта ВС РФ смогут наступать в западном и северном направлениях.