Военный эксперт рассказал, какие направления для удара открывает Артемовск
Полковник Дуглас Макгрегор в интервью писателю, блогеру Стивену Гарднеру прокомментировал ключевые темы международной повестки. В частности, экс-советник руководителя Пентагона рассказал о том, какое значение в контексте противостояния на Украине имеет контроль над Артемовском (Бахмутом).
Макгрегор предположил, что после того, как погода улучшится и земля подсохнет, Артемовск приобретет важное значение.
По его мнению, из этого населенного пункта ВС РФ смогут наступать в западном и северном направлениях.
Украинским подразделениям, которые все еще держат оборону в городе, придется сдаться в ближнесрочной перспективе, отметил эксперт. Он пояснил, что это произойдет из-за отсутствия нормального снабжения.