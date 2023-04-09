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Военный эксперт рассказал, какие направления для удара открывает Артемовск

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Полковник Дуглас Макгрегор в интервью писателю, блогеру Стивену Гарднеру прокомментировал ключевые темы международной повестки. В частности, экс-советник руководителя Пентагона рассказал о том, какое значение в контексте противостояния на Украине имеет контроль над Артемовском (Бахмутом).

Эксперт рассказал, какие направления для удара открывает Артемовск
© РИА Новости

Макгрегор предположил, что после того, как погода улучшится и земля подсохнет, Артемовск приобретет важное значение.

По его мнению, из этого населенного пункта ВС РФ смогут наступать в западном и северном направлениях.

Стало известно о переброске Киевом элитных войск под Артемовск

Украинским подразделениям, которые все еще держат оборону в городе, придется сдаться в ближнесрочной перспективе, отметил эксперт. Он пояснил, что это произойдет из-за отсутствия нормального снабжения.

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