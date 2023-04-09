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10 минут назад

В Киеве сообщили о скором прибытии западных систем ПВО NASAMS, Iris-T и Patriot на Украину

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Советник командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сообщил, что обещанные Западом системы ПВО должны в скором времени прибыть на Украину.

В Киеве заявили о скором прибытии западных систем ПВО на Украину
Фото: RT на русскомRT на русском

Об этом пишет РИА Новости.

«Больше средств (ПВО. — RT) нужно предоставить Украине. Речь о тех системах, которые нам уже обещали предоставить: NASAMS, Iris-T, а также Patriot и SAMP/T, которые в ближайшее время должны зайти в Украину», — отметил Игнат.

Ранее издание The Washington Post со ссылкой на утёкшие секретные документы военных и разведки Соединённых Штатов сообщило, что ресурсы ПВО среднего радиуса Украины будут полностью истощены к 23 мая.

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В Пентагоне заявили, что система ПВО Украины остаётся главным приоритетом для США в вопросе помощи Киеву.

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