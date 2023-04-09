ВСУ выпустили 30 снарядов по Ясиноватой

Вооруженные силы Украины выпустили по Ясиноватой 30 снарядов натовского калибра 155 миллиметров за 5 минут. Об этом сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины на своей странице "ВКонтакте".

© телеграм-канал "СМОТРИ"

"В 16:50 по Ясиноватой выпущено 18 снарядов калибром 155 миллиметров. В 16:55 <...> выпущено 12 снарядов калибром 155 миллиметров", – отметили в сообщении.

Также со стороны ВСУ выпустили 8 таких же снарядов по Куйбышевскому району Донецка, кроме того, три снаряда прилетели по Горловке.